Japanisches Filmteam dreht Doku im Sardona-Gebiet

Keystone-SDA

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Ein japanisches Filmteam hat in den vergangenen Tagen im Unesco-Welterbe "Tektonikarena Sardona" gedreht. Geplant ist eine Dokumentation über die Entstehung der Schweizer Alpen. Sie soll noch dieses Jahr im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden.

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(Keystone-SDA) Zusammen mit dem Geologen Thomas Buckingham erkundete ein vierköpfiges Filmteam aus Japan die Region, heisst es in einer Medienmitteilung des Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona vom Mittwoch. Unter der Regie von Takanori Hoshi filmte das Team die «Lochsite» bei Schwanden, die Rheinschlucht sowie das Gebiet oberhalb von Flims mit Cassons, Tschingelhörnern und Martinsloch.

«Mit den Aufnahmen, die wir hier gemacht haben, möchten wir dem japanischen Publikum nicht nur die Schönheit der Schweizer Alpen näherbringen, sondern auch die faszinierende Geschichte der Erde, die in dieser Landschaft sichtbar wird», wird Takanori Hoshi in der Mitteilung zitiert. Ende November soll die Dokumentation in Japan ausgestrahlt werden.

Zuvor hatte das Filmteam gemäss Communiqué an anderen Orten in der Schweiz gedreht, etwa am Eiger in Grindelwald BE und am Matterhorn oberhalb von Zermatt VS.

Das Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona befindet sich im Grenzgebiet der Kantone St. Gallen, Glarus und Graubünden. Zu diesem gehören etwa der Piz Sardona, das Martinsloch und die Tschingelhörner oder die Taminaschlucht und Altes Bad Pfäfers.