Jay-Z fühlte «unkontrollierbare Wut» nach Vorwürfen

Keystone-SDA

Eine inzwischen fallengelassene Klage wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat bei US-Rapper Jay-Z nach eigenen Worten "unkontrollierbare Wut" ausgelöst. Das sagte der 56-Jährige dem Magazin GQ in einem seltenen Interview. "Diese ganze Sache hat mir ziemlich zugesetzt. Ich war wütend – so wütend wie schon lange nicht mehr, eine unkontrollierbare Wut. So etwas hängt man niemandem an", sagte Jay-Z in dem Interview. "Ich arbeite das noch immer auf."

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(Keystone-SDA) Eine anonyme Klägerin hatte im Oktober 2024 behauptet, im Jahr 2000 als 13-Jährige auf einer Party unter Drogen gesetzt und von dem mittlerweile wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rapper Sean «Diddy» Combs vergewaltigt worden zu sein. Diese Klage war dann im Dezember neu eingereicht worden, auch mit Jay-Z als Beschuldigtem. Die Frau zog ihre Zivilklage später zurück. Ein Grund dafür wurde nicht genannt.

Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heisst und seit 2008 mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist, hatte die Vorwürfe gegen sich damals als «erfunden und haarsträubend» bezeichnet.