JFK-Enkel Jack Schlossberg will in die Politik

Keystone-SDA

Ein weiterer Kennedy will in die US-Politik: Jack Schlossberg, Enkel des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) und seiner Ehefrau Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994), tritt für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus an. Er werde in seinem New Yorker Wahlkreis 2026 für die demokratische Partei antreten, verkündete der 32-Jährige via Instagram-Video.

(Keystone-SDA) Der Demokrat Jerry Nadler, der diesen Wahlkreis zuletzt gewann, hatte bereits angekündigt, dann in den Ruhestand gehen zu wollen. Es wird allerdings erwartet, dass noch zahlreiche weitere Demokraten in diesem Wahlkreis antreten werden – ein Erfolg für Schlossberg gilt deswegen keineswegs als gesichert.

Der 1993 als Sohn des Künstlers Edwin Schlossberg und der JFK-Tochter Caroline Kennedy geborene Jack Schlossberg hat an den Elite-Universitäten Harvard und Yale Jura studiert und zuletzt unter anderem als Journalist gearbeitet.

Zahlreiche Mitglieder der Kennedy-Dynastie waren und sind bereits in der US-Politik aktiv. Derzeit ist beispielsweise Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsminister in der Regierung von US-Präsident Donald Trump – Schlossberg hat seinen Cousin für dessen Arbeit allerdings bereits mehrfach öffentlich scharf kritisiert.