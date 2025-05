JJ gewinnt für Österreich den ESC – Schweiz auf Platz 10

Keystone-SDA

Der Countertenor JJ hat für Österreich mit seinem Song "Wasted Love" den 69. Eurovision Song Contest in Basel gewonnen. Zoë Më hat mit "Voyage" am Final am Samstagabend den zehnten Platz geholt.

(Keystone-SDA) Mit den Punkten des Publikums war es am Schluss ein Kopf-an Kopf-Rennen zwischen Österreich und Israel. Mit seiner drei-minütigen Pop-Oper «Wasted Love» hat sich JJ durchgesetzt. Der Sänger, der zwischen Oper und Pop hin und herpendelt, fiel mit seiner hohen Kopfstimme auf.

Sein Lied mischt Operngesang mit Club-Beats. Der Bühnenauftritt, in Schwarzweiss gehalten, inszenierte einen Sturm auf hoher See. Um nicht über die Reling seines Bootes zu fallen, hielt sich JJ mit am Hauptmast fest.

Bereits im Vorfeld des Finals war JJ einer der Favoriten. Bei der Punktevergabe am Final lag er er auf Platz eins und konnte den Spitzenplatz auch nach dem Publikumsvoting behaupten. Er kam auf 436 Punkte.

Bemerkenswert war, dass Zoë Më im Juryvoting streckenweise ganz vorne lag und schliesslich auf Platz Zwei gelandet war. In der Gunst des Publikums fiel sie mit null Punkten allerdings durch und landete schliesslich mit 214 Punkten auf Platz zehn.