Jugendlicher nach Ausbruch aus Regionalgefängnis Thun gefasst

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat einen am Dienstag aus dem Regionalgefängnis Thun entflohenen Jugendlichen wenige Stunden später wieder dingfest gemacht. Der Jugendliche hatte eine Aufsichtsperson mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und sich so die Flucht verschafft.

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(Keystone-SDA) Sofort nahm die Polizei unter anderem mit Hunden die Suche auf. Rund drei Stunden später wurde der Jugendliche in Thun gesichtet, wie die kantonale Jugendstaatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Der Jugendliche konnte ohne Gegenwehr festgenommen und zurück in die Jugendabteilung des Regionalgefängnisses gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Flucht aufgenommen.

Am Regionalgefängnis Thun gibt es seit 2021 in einer eigenen Abteilung acht Plätze für Jugendliche.