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Junger Autofahrer kommt bei Selbstunfall in Kirchberg BE ums Leben

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Autofahrer ist in Kirchberg BE bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Der junge Mann kollidierte mit einem Tunnelportal und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 23.35 Uhr auf der Entlastungsstrasse. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen von Ersigen her in Richtung Autobahnauffahrt Bern gefahren. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte er unmittelbar vor dem Eingang des Tunnels mit dem Tunnelportal auf der Gegenfahrbahn.

Anwesende Drittpersonen leisteten dem Schwerverletzten erste Hilfe. Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Entlastungsstrasse war während der Unfall- und Bergungsarbeiten für sechs Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde signalisiert.

Zum Unfallhergang wurden Ermittlungen aufgenommen.

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