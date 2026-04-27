Junger Autolenker fuhr in Schafisheim AG massiv zu schnell

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat einen 23-jährigen Autolenker am Sonntagabend in Schafisheim AG aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker fuhr gemäss Polizeiangaben auf einer Ausserortsstrecke 97 km/h zu schnell. Er fuhr also rund 177 km/h.

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(Keystone-SDA) Erlaubt sind auf der Strecke höchstens 80 km/h. Der Raser ging der Kantonspolizei kurz vor 18.00 Uhr ins Netz. Die Polizei hielt den Mann an und kontrollierte ihn, wie es in einer Medienmitteilung der Polizei vom Montag heisst.

Sie nahm dem 23-Jährigen den Führerausweis auf der Stelle ab – und stellte das Auto sicher. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren.