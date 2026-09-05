The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Junger Mann stirbt bei Flurlingersteg in Neuhausen am Rheinfall SH

Keystone-SDA

Polizeitaucher haben am späteren Freitagnachmittag beim Flurlingersteg in Neuhausen am Rheinfall einen toten 24-jährigen Mann aus dem Rhein geborgen. Die Identität der verstorbenen Person konnte inzwischen geklärt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Freitagnachmittag hätten mehrere Personen der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei gemeldet, dass sich im Rhein unterhalb der Flurlinger Badi eine Person in Not befinde, teilte die Schaffhauser Polizei am Samstag mit.

Erste Rettungsversuche durch Drittpersonen seien erfolglos geblieben. Die Schaffhauser Polizei habe in der Folge mit mehreren Einsatzkräften eine Suchaktion gestartet. Dabei standen auch ein Rettungshelikopter sowie Drohnenpiloten der Schaffhauser Polizei im Einsatz.

Am späteren Nachmittag konnte dann durch Taucher der Schaffhauser Polizei unterhalb des Flurlingerstegs eine männliche Leiche aus dem Rhein geborgen werden. Die Schaffhauser Polizei bedankt sich bei den Ersthelfern vor Ort für deren grosses Engagement und ihre Zivilcourage.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft