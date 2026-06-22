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Junger Motorradfahrer auf Passwangstrasse in Ramiswil SO verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall hat ein 16-jähriger Motorradlenker am Sonntagabend auf der Passwangstrasse in Ramiswil SO erhebliche Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er war kurz nach 18.00 Uhr von Beinwil kommend in Fahrtrichtung Mümliswil unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Er habe in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sei in die Leitplanke geprallt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Personen, die den Vorfall beobachteten.

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