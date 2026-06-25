Junglenker rast mit 148 km/h durch die 80er-Zone in Oensigen SO

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Solothurn hat am Mittwochabend in Oensingen SO einen Temposünder aus dem Verkehr gezogen. Der 25-jährige Autolenker raste mit 148 km/h durch die 80er-Zone.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 22.00 Uhr erfasste das Messgerät das Auto des Polen auf der Oltenstrasse, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Selbst nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz verbleibe eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 62 km/h.

Die Kantonspolizei hielt den Lenker an. Die Raserfahrt hatte für den 25-Jährigen Konsequenzen: Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle zuhanden der Administrativbehörde abgeben. Zudem wird er nach den strengen gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte angezeigt.