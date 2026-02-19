Junglenker verursacht Frontalkollision in Villmergen AG

Keystone-SDA

Ein Junglenker hat bei einem Überholmanöver in Villmergen AG am Donnerstagmorgen eine wuchtige Frontalkollision verursacht. Die Lenker blieben unverletzt. Die Autos sind schrottreif.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 07.00 Uhr auf der Unterzelgstrasse ausserhalb von Villmergen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Auf dieser Nebenstrecke in Richtung Dintikon wollte der 20-jährige Lenker ein anderes Fahrzeug überholen.

Es kam zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Auto. An dessen Steuer sass ein 21-Jähriger. Die Kantonspolizei verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm gleich den Führerausweis auf Probe ab.