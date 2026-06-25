Juni-Temperaturrekord mit 38 Grad für die Schweiz gebrochen

Schweizer Temperaturrekord im Juni gebrochen Keystone-SDA

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Die höchste im Juni in der Schweiz gemessene Temperatur ist übertroffen: Mit 38 Grad überschritt das Thermometer am Donnerstag in Basel-Binningen zuerst die 37-Grad-Marke und schliesslich auch diejenige um 38 Grad.

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(Keystone-SDA) Damit ist der Junirekord von 1947 gebrochen, wie das.

Auch an drei weiteren Messstellen wurde ein 80 Jahre alter Hitzerekord in den Schatten gestellt: An der Messstation Buchs-Aarau wurden 37,2 Grad, in Beznau AG 37,1 Grad und in Würenlingen AG 37 Grad gemessen. In Buchs / Aarau gab es mit 37,2 Grad gar einen Allzeitrekord.

Der 38-Grad-Rekord aus Basel-Binningen reiht sich ebenfalls in die Top-10 der heissesten Tagen in der Schweizer Messgeschichte ein, wie der private Wetterdienst Meteonews schrieb.

Bereits seit Mitte Juni folgen Hitzetage ohne Unterbrechung. Meteoschweiz erwartet, dass die Hitzewelle bis und mit kommenden Montag dauern wird. In der Schweiz gilt verbreitet die höchste Hitzewarnstufe.