Könizer Honegger AG übernimmt Spezialreinigungsfirma im Kanton Genf

Keystone-SDA

Die in Gebäudemangement, Handel und Wäscherei tätige Honegger Gruppe hat das Genfer Unterhalts- und Spezialreinigungsunternehmen Antoine Nettoyages übernommen. Alle Mitarbeitenden werden nahtlos weiterbeschäftigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Familienunternehmen Honegger mit Sitz in Köniz ist nach eigenen Angaben vom Dienstag in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und vereint mittlerweile verschiedene Unternehmen, die schweizweit und im Fürstentum Liechtenstein tätig sind.

Die Gruppe betreibt seit vielen Jahren einen Standort in Genf. Nun kann sie diesen mit dem Zukauf weiter stärken. Ziel sei eine «breitere Dienstleistungs-Diversifikation sowie eine höhere Flexibilität innerhalb dieser Region», wie Ariste Baumberger, CEO des Geschäftsbereichs Facility Management der Honegger Gruppe in der Mitteilung zitiert wird.

Die neue Honegger-Tochter bleibt bis auf Weiteres eigenständig. Der Geschäftsführer von Antoine Nettoages, Denis Sottas, bleibt dem Unternehmen für eine Übergangszeit erhalten. Das Genfer Unternehmen hat seinen Sitz in Meyrin.

