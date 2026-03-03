Kühne+Nagel weitet Stellenabbau aus

Keystone-SDA

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel streicht mehr Stellen als bisher geplant. Es sollen über 2000 Jobs wegfallen, wie aus einer Präsentation zum Jahresabschluss 2025 hervorgeht.

(Keystone-SDA) Bisher war von einem Abbau von 1000 bis 1500 Vollzeitstellen die Rede gewesen. Per Ende Jahr wies das Innerschweizer Unternehmen gut 80’000 Vollzeitstellen aus.

Der Jobabbau soll zu Einsparungen von 150 Millionen Franken führen, nachdem bisher 110 Millionen angestrebt worden waren. Insgesamt bleibt es aber beim Sparziel von 200 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Einsparungen sollen laut den Angaben im Verlauf des Jahres wirksam werden. Die Einmalkosten, die das Sparprogramm zunächst verursacht, seien im Schlussquartal 2025 verbucht worden. Es würden keine zusätzlichchen Einmaleffekte erwartet.