Kanton Aargau warnt vor Ausbreitung der Asiatischen Hornisse

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau hat am Donnerstag vor der Ausbreitung der Asiatischen Hornisse gewarnt. Er bittet die Bevölkerung, verdächtige Insekten oder Nester zu melden und fachgerecht entfernen zu lassen.

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(Keystone-SDA) Im Frühjahr seien die Nester besonders einfach aufzuspüren und zu entfernen, schrieb das Departement Finanzen und Ressourcen in einer Medienmitteilung am Donnerstag. Denn im Frühling bauten die Königinnen der Asiatischen Hornisse ihre ersten Nester.

Diese sogenannten Primärnester seien klein und kugelförmig. Man finde sie oft an wettergeschützten Orten im Siedlungsgebiet, zum Beispiel unter Vordächern, bei Garagen und Unterständen, an Gebäuden sowie in Hecken und Büschen. Im Sommer würden die Völker meist in grosse Sekundärnester hoch oben in Baumkronen umziehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verdächtige Sichtungen seien zu fotografieren und auf der nationalen Meldeplattform www.asiatischehornisse.ch zu melden. Die Asiatischen Hornissen verteidigten ihr Nest sehr aggressiv. Daher sollten nur Spezialisten im Auftrag des Kantons die Nester bekämpfen.

Der Kanton rät in seinem Schreiben von Insektenfallen ab. Es gebe keine spezifischen Fallen für die Asiatische Hornissen. Hingegen würden Fallen durch den Beifang von einheimischen Arten wie Wildbienen grossen ökologischen Schaden anrichten.

Die Asiatische Hornisse ist eine gebietsfremde und invasive Art. Sie bedroht die einheimische Insektenvielfalt.