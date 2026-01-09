Kanton Luzern erhält 128 Millionen Franken von der SNB

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern erhält 2026 rund 128 Millionen Franken aus der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an Bund und Kantone. Diese zusätzlichen Mittel hat der Kanton nicht budgetiert.

(Keystone-SDA) Sie werden in der Jahresrechnung verbucht, wie die Luzerner Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Wegen der Schwankungen der SNB-Ergebnisse habe der Regierungsrat im Aufgaben- und Finanzplan 2026-2029 bewusst keine Gelder aus ihrer Gewinnausschüttung eingestellt.

Die entsprechend nicht erwarteten Mittel stärken die «finanzielle Handlungsfähigkeit» des Kantons, hiess es in der Mitteilung. Angesichts der in den nächsten Jahren geplanten Investitionen in die Infrastruktur und in Hochbauten sei dies «sehr wertvoll».

Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) mahnt in der Mitteilung, die einmalige Ausschüttung dürfe nicht für wiederkehrende Ausgaben verwendet werden.

Auch 2025 profitierte der Kanton Luzern von zusätzlichen Mitteln der SNB. Damals flossen 96 Millionen Franken in die Kantonskasse.

Die SNB präsentierte am Freitag den Jahresgewinn 2025 von 26 Milliarden Franken. Bund und Kantone sollen von insgesamt 4 Milliarden Franken Gewinnausschüttung profitieren. Im Vorjahr waren es 3 Milliarden.