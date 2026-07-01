Kanton Luzern unterteilt Dienststelle Kultur in zwei Bereiche

Keystone-SDA

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Die Dienststelle Kultur des Kantons Luzern gliedert sich ab dem 1. August in die zwei Bereiche Kulturförderung und Kulturerbe. Die Organisation soll die gewachsenen Aufgaben der Dienststelle klarer abbilden, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Mit dem neuen Kulturförderungsgesetz baut der Kanton die Unterstützung mittelgrosser Kulturbetriebe aus. Zu diesem Zweck schafft der Kanton die neue Geschäftsstelle Strukturförderung mittelgrosser Kulturbetriebe, deren Leitung Sarah Wirth am 1. August übernimmt. Bisher leitete sie die Kulturförderung des regionalen Entwicklungsträgers LuzernPlus, zuvor war sie im Museum Sankturbahnhof Sursee tätig.

Die ebenfalls neue Geschäftsstelle Zweckverband Grosse Kulturbetriebe wird ab August von Sylvia Winkelmann-Ackermann geführt, wie der Kanton bereits Ende April bekanntgab.

Die beiden Geschäftsstellen sind mit der bestehenden Abteilung Kulturförderung & Vermittlung sowie der Geschäftsstelle Zentralschweizer Filmförderung Teil des Bereichs Kulturförderung. Die Bereichsleitung übernimmt Leevke Stutz. Sie war zuletzt Geschäfts- und Projekteleiterin der «Host City» Luzern an der Fussball-Europameisterschaft der Frauen 2025. Davor leitete sie die Abteilung Mobilität der Stadt Luzern.

Im Bereich «Kulturerbe» sind das Museum Luzern, die Abteilungen Kantonsarchäologie und die Kantonale Denkmalpflege sowie die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern angesiedelt. Weiterhin hat Marco Castellaneta die Gesamtleitung der Dienststelle inne.