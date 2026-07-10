Kanton Schwyz spendet 100’000 Franken nach Erdbeben in Venezuela

Keystone-SDA

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Der Kanton Schwyz folgt dem Aufruf der Glückskette und spendet 100'000 Franken zugunsten der Erdbebenopfer in Venezuela. Der Regierungsrat hat die Mittel aus dem Lotteriefonds gesprochen.

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(Keystone-SDA) Mit diesem Beitrag soll der Kanton Schwyz seine Solidarität mit den Betroffenen ausdrücken, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Zwei starke Erdbeben hatten das südamerikanische Land am 24. Juni erschüttert. Es folgten mehr als Tausend deutlich schwächere Erdbeben. Wie der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, diese Woche auf der Plattform X meldete, gab es bisher 3685 Todesopfer. Zahlreiche Gebäude im Bundesstaat La Guaira liegen in Trümmern.

Die Schweizer Glückskette hatte am Donnerstag, 2. Juli, einen nationalen nationalen Solidaritätstag ausgerufen. Auch andere Kantone trugen zur Spendensammlung bei. So sprach etwa der Berner Regierungsrat einen Betrag von 250’000 Franken.