The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton Schwyz spendet 100’000 Franken nach Erdbeben in Venezuela

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz folgt dem Aufruf der Glückskette und spendet 100'000 Franken zugunsten der Erdbebenopfer in Venezuela. Der Regierungsrat hat die Mittel aus dem Lotteriefonds gesprochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit diesem Beitrag soll der Kanton Schwyz seine Solidarität mit den Betroffenen ausdrücken, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Zwei starke Erdbeben hatten das südamerikanische Land am 24. Juni erschüttert. Es folgten mehr als Tausend deutlich schwächere Erdbeben. Wie der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, diese Woche auf der Plattform X meldete, gab es bisher 3685 Todesopfer. Zahlreiche Gebäude im Bundesstaat La Guaira liegen in Trümmern.

Die Schweizer Glückskette hatte am Donnerstag, 2. Juli, einen nationalen nationalen Solidaritätstag ausgerufen. Auch andere Kantone trugen zur Spendensammlung bei. So sprach etwa der Berner Regierungsrat einen Betrag von 250’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft