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Kanton Schwyz stellt gedrucktes Amtsblatt auf Jahresende ein

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz stellt Ende 2026 die gedruckte Ausgabe des Amtsblatts ein. Er begründet den Entscheid mit der tiefen Abonnentenzahl, wie er am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton Schwyz hat zum 1. Januar 2026 auf ein digitales Amtsblatt umgestellt. Eine Übergangsbestimmung sah vor, dass die gedruckte wöchentliche Ausgabe während maximal drei Jahren weitergeführt wird. Sie sollte jedoch eingestellt werden, sobald die Zahl der Abonnenten unter ein Prozent der Wohnbevölkerung fällt.

Per 1. Juli 2026 gab es noch 849 zahlende Abonnenten, wie es hiess. Bei einer Wohnbevölkerung von rund 168’000 entspricht das rund 0,5 Prozent.

Die Onlineversion des Amtsblatts erscheint jeweils am Donnerstag. Sie ist kostenlos und kann im Internet eingesehen und abonniert werden.

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