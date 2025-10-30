Kanton will Teil der Herrengasse in Schwyz sanieren

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz will im Hauptort einen 390 Meter langen Abschnitt der Herrengasse für 4,25 Millionen Franken sanieren. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Kantonsstrassenabschnitt soll nach der Sanierung auf 30 km/h gesenkt werden.

(Keystone-SDA) Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, ist die Herrengasse, welche durch den historischen Ortskern führt, eine wichtige Verkehrsachse und in einem baulich schlechten Zustand. Sie soll deswegen zwischen dem Schulhaus Herrengasse und der Pfarrkirche St. Martin saniert und umgestaltet werden.

Die Umgestaltung begründete die Staatskanzlei in erster Linie damit, dass die Gemeinde Schwyz auf dem Abschnitt ein Tempo-30-Regime einführen will. Die Fahrbahn soll deswegen auf sechs Meter verschmälert werden, zudem soll sie mit Granitplatten an den Strassenrändern optisch verengt werden. Trotzdem sollen sich weiterhin zwei Busse auf der Herrengasse kreuzen können.

Zu dem Projekt gehören auch Massnahmen, welche die Verkehrssicherheit erhöhen sollen. Eine Lichtsignalanlage, welche die Busse bevorzugt behandelt, soll mithelfen, dass der öffentliche Verkehr in Schwyz pünktlicher unterwegs ist.

Der Kredit muss vom Kantonsrat bewilligt werden. Mit den Arbeiten könnte gemäss Mitteilung in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 begonnen werden.