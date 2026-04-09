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Kanton Zug unterstützt neues Wohnhaus für Bevölkerung von Blatten

Keystone-SDA

Der Kanton Zug leistet der Walliser Gemeinde Blatten einen zweckgebunden Beitrag von 250'000 Franken. Er will damit zur Sicherung der Zukunft des bei einem Bergsturz weitgehend zerstörten Dorfes beitragen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Wie der Kanton Zug am Donnerstag mitteilte, soll der Beitrag einem Bauprojekt in Wiler, dem Nachbardorf von Blatten, zugute kommen. Dort soll ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen gebaut werden. Ziel des Vorhabens ist es, mit dem Wohnraum die Abwanderung der vom Bergsturz betroffenen Bevölkerung einzudämmen.

Das im Lötschental gelegene Dorf Blatten war vor knapp einem Jahr durch einen Bergsturz weitgehend zerstört worden. Der Kanton Zug hatte bereits im Juni 2025 eine Soforthilfe von 250’000 Franken geleistet.

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