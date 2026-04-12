Kantonspolizei Aargau warnt vor kriminellen «Stromablesern»

Keystone-SDA

In einem Fall ist Schmuck im Wert von rund 15'000 Franken entwendet worden, in einem anderen Fall eine Armbanduhr: Mit diesen Beispielen warnte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag vor Dieben, die als "falsche Stromableser" in Wohnungen alter Menschen eindringen.

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(Keystone-SDA) Die beiden Fälle hätten sich am 25. März ereignet, schreibt die Kantonspolizei. Die Opfer seien Frauen im Alter von 89 und 93 Jahren gewesen.

Die Polizei beobachte seit Anfang Jahr eine «auffällige Häufung» solcher Fälle, heisst es weiter: Auf den ganzen Kanton verteilte seien gegen 30 Fälle mit dieser Masche verzeichnet worden. Die Täter würden sich als Strom- und Wasserableser oder als Handwerker ausgeben, um in die Wohnungen von Seniorinnen und Senioren eindringen zu können.