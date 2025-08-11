The Swiss voice in the world since 1935
Kantonspolizei Aargau zieht 24 Fahrzeuglenkende aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat am Wochenende der Street Parade in Zürich 24 Fahrzeuglenkende aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei kontrollierte gezielt den Verkehr auf dem Rückweg von der Grossveranstaltung, wie sie mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei 17 angehaltenen Personen habe sich der Verdacht auf Drogenkonsum erhärtet, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Montag in einer Mitteilung. Zudem kontrollierte sie demnach sieben Personen, die alkoholisiert am Steuer sassen. Über das ganze Wochenende hinweg überprüfte die Kantonspolizei Aargau 280 Fahrzeuge.

Die diesjährige Street Parade zog am Samstag rund 800’000 Feierfreudige ans Zürcher Seebecken. Die Zürcher Stadtpolizei nahm während der Veranstaltung 48 Personen fest und stellte mehrere hundert Ecstasy-Pillen sicher, wie sie am Sonntag mitteilte. Die Kantonspolizei Zürich nahm während des Street-Parade-Wochenendes laut eigenen Angaben 29 Personen am Zürcher Hauptbahnhof fest.

