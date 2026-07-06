Kantonspolizei Bern zeigt bei Verkehrskontrollen 16 Personen an

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern hat am Wochenende in der Region Bern gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Einsatzkräfte zeigten dabei 16 Personen wegen verschiedener Vergehen an.

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(Keystone-SDA) Die Kontrollen vom Samstag und Sonntag fokussierten auf Autos und Motorräder, die unnötigen Lärm verursachten oder zu schnell unterwegs waren. Ausserdem erwischte die Polizei mehrere Personen ohne gültigen Führerausweis, wie sie in einer Mitteilung vom Montag schrieb.

Die Beamtinnen und Beamten stellten zwei Fahrzeuge sicher und nahmen zwei Ausweise ab. Zudem stellten sie eine Ordnungsbusse aus. Für genauere Abklärungen brachten sie rund zwölf Autos und Motorräder in eine Prüfhalle.