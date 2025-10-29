Kantonspolizei verhaftet in Dietlikon drei mutmassliche Dealer

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag in Dietlikon drei mutmassliche Drogenhändler verhaftet. Ein Polizist stoppte dabei ein Fahrzeug mit einem Schuss. Die Polizei fand rund 30 Kilogramm Ecstasy im Auto.

(Keystone-SDA) Fahnder beobachteten die drei Männer in einer Sammelgarage in Dietlikon bei der Übergabe der Drogen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Einen 59-jährigen Schweizer verhafteten die Polizisten im Anschluss.

Ein 34-jähriger Schweizer und eine 39-jähriger Serbe versuchten mit dem Auto zu flüchten. Nach der Schussabgabe verhafteten die Polizisten auch sie.

Bei anschliessenden Hausdurchsuchungen fand die Polizei über 100’000 Franken Bargeld sowie eine kleine Menge Drogen. Gegen die Männer wird wegen Betäubungsmitteldelikten und Gewalt und Drohung gegen Beamte ermittelt.