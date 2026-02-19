Kantonsschule Schüpfheim LU wird neu auch eine Zirkusschule

Keystone-SDA

Ab dem Schuljahr 2026/27 können Lernende an der Kantonsschule Schüpfheim das neue Angebot "Zirkuskunst" belegen. Es verbindet Zirkustraining mit Schauspiel, Musik, Tanz und Sport und ist gemäss der Luzerner Staatskanzlei "einzigartig in der Deutschschweiz".

(Keystone-SDA) Das Profil ergänze die bestehenden Talentangebote der Kantonsschule Schüpfheim und ermögliche Synergien zwischen den Bereichen Schauspiel, Musik, Tanz und Sport, hiess es im Communiqué am Donnerstag. Ein ähnliches Konzept, gymnasiale Ausbildung und Zirkustraining, verfolgt das Gymnasium August Piccard in Lausanne, hiess es weiter.

Anmeldungen für das neue Angebot seien ab sofort möglich, teilte die Staatskanzlei mit. Voraussetzung sind Erfahrung im Kunstturnen, in der Sportgymnastik, im Schauspiel oder der Besuch einer Zirkusschule.

Kooperationspartner der Kantonsschule Schüpfheim ist die Zirkusschule Tortellini in Luzern. Schulisch soll laut der Mitteilung der Regisseur und Theaterpädagoge Reto Ambauen das Angebot betreuen. Die Leiterin der Zirkusschule, Ursi Caflisch und Akrobatiktrainer Dominik Holl würden ihre «fachliche Expertise» einbringen, hiess es weiter.