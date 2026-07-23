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Kein Gewinner bei der Eurodreams-Ziehung

Keystone-SDA

Niemand hat bei der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag die richtige Zahlenkombination erraten. Um den Hauptgewinn von einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren zu kassieren, hätten sechs Zahlen und und die Traumzahl richtig getippt werden müssen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese lauteten 3, 4, 17, 21, 31 und 33 sowie die Traumzahl 2, wie Swisslos mitteilte.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben. Um zu gewinnen, müssen sechs Zahlen plus die sogenannte Traumzahl richtig getippt werden. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

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