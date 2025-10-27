Kind wird in Basel durch unbekanntes Fahrzeug mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Kind ist am Samstag in Basel bei einem Verkehrsunfall mittelschwer verletzt worden. Es wurde von einem nicht näher definierten Zweiradfahrzeug angefahren, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Vater brachte das Kind ins Kinderspital.

(Keystone-SDA) Über den Lenker des Fahrzeugs sind keine Angaben bekannt. Die Polizei sucht Personen, die Aussagen zum flüchtigen Lenker machen können. Der Unfall ereignete sich um 15.50 Uhr an der Dufourstrasse bei der benachbarten Liegenschaft des Kunstmuseum-Erweiterungsbaus.

Um was für ein Zweiradfahrzeug es sich handelte, ist gemäss Angaben der Polizei nicht bekannt, wie diese auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.