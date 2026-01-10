Kleinkind verletzt sich bei Autounfall in Wangenried BE schwer

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Wangenried BE ist am Samstagmittag ein Kleinkind schwer verletzt worden. Ein weiteres Kind und zwei Erwachsene erlitten bei der Kollision zweier Autos ebenfalls Verletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von Herzogenbuchsee auf der Landstrasse in Richtung Wangen an der Aare unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kollidierte der Lenker oberhalb des Grenzwegs mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Bei der Kollision wurden der Lenker und ein Kind im selben Auto verletzt. Die Lenkerin im entgegenkommenden Auto wurde ebenfalls verletzt, sowie ein Kleinkind schwer. Die Verletzten wurden mit drei Ambulanzen ins Spital gebracht. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Dauer der Unfallarbeiten für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt.