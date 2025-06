Kletterer stürzt am Galenstock UR 15 Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Am Galenstock bei Realp UR ist am Sonntag ein Kletterer rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen, wie die Urner Kantonspolizei mitteilte

(Keystone-SDA) Der 58-Jährige aus dem Kanton Zürich unternahm demnach zusammen mit drei weiteren Personen eine Tour via Südostsporn in Richtung Galenstock. Zu Beginn der Kletterei am Südostsporn, im unteren, laut der Polizeimeldung technisch wenig anspruchsvollen Abschnitt der Route, verlor er das Gleichgewicht.

Er stürzte ungesichert zunächst rund fünf Meter über einen Felsvorsprung und anschliessend weitere rund zehn Meter über ein steiles Firnfeld ab.

Der Verunfallte wurde laut der Kantonspolizei mit einem Helikopter in ein ausserkantonales Spital gebracht.