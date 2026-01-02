Warum Schweizer mehr Lebensmittel verschwenden, als sie denken

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Schweiz entsorgt jährlich essbare Lebensmittel im Wert von durchschnittlich rund 600 Franken. Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Trotz jahrelanger Sensibilisierungskampagnen und eines nationalen Projekts zur Abfallreduzierung gelangen grosse Mengen essbarer Lebensmittel direkt von Schweizer Küchen in den Müll.

11 Minuten

Kristian Foss Brandt I cover climate and sustainability topics with a data-driven perspective. Trained as a journalist but working as a data scientist, I combine storytelling with analysis to uncover the facts behind Switzerland’s green transition. At SWI swissinfo.ch, I focus on how climate change affects daily life and what solutions can make a difference. I am passionate about exploring practical ways to reduce our environmental footprint and inspire others to do the same. Weitere Sprache: 1 English en Why the Swiss waste more food than they think Original Mehr Why the Swiss waste more food than they think

An einem nebligen Dienstagmorgen in der Nähe von Freiburg fahren Autos bei der örtlichen Abfallanlage vor. Kofferräume werden geöffnet. Säcke landen mit einem dumpfen Geräusch auf dem Beton. Die Anwohner:innen sortieren schnell zwischen Karton, Metall und Glas. Das Schweizer Recyclingsystem ist sichtbar.

Was fehlt, ist der Haushaltsabfall, der normalerweise näher zu Hause entsorgt wird. Was sich in diesen Säcken befindet, ist von aussen nicht ersichtlich. Aber Forschende des Bundes haben eine Vorstellung davon.

Alle zehn Jahre beauftragen die Bundesbehörden eine Studie, bei der Forschende Tausende von weggeworfenen Abfallsäcken im ganzen Land öffnen. Sie sortieren, wiegen und klassifizieren den Inhalt bis hin zu einzelnen Lebensmitteln.

Die Daten bilden die Grundlage für den Bericht zum Monitoring der Lebensmittelverluste in der SchweizExterner Link: ein Dokument über die Lebensmittelverschwendung des Landes.

Zwar zeigt die neuste Erhebung aus dem Jahr 2025 einen Rückgang der Haushaltsabfälle, doch die Zahlen der Schweiz bleiben hoch, und das Land ist weit von seinen Zielen zur Reduzierung der Menge an weggeworfenen essbaren Lebensmitteln entfernt.

«Wir sind nicht auf Kurs», sagt Claudio Beretta. Der Umweltwissenschaftler untersucht seit über zehn Jahren Lebensmittelverschwendung in der Schweiz und ist Hauptautor des aktuellen Berichts über Lebensmittelverschwendung. «Die Dynamik geht in die richtige Richtung, aber sie ist noch viel zu klein.»

Jahrelang konzentrierten sich viele Reduktionsbemühungen auf Bereiche, die einfacher zu regulieren und zu messen waren, wie etwa der Einzelhandel und die Lebensmittelproduktion. Aber die Forschung zeigt zunehmend, dass die grössten Umweltauswirkungen und das grösste verbleibende Reduktionspotenzial in privaten Küchen liegen.

Finanzielle und ökologische Kosten

Abfälle fallen in jedem Teil des Lebensmittelsystems an: auf Bauernhöfen, bei der Verarbeitung, beim Transport, in Geschäften und in Haushalten. Die Schweizer Regierung verpflichtete sich 2017, vermeidbare Abfälle bis 2030 zu halbieren. Seither hat das Land die Abfallmenge im gesamten Lebensmittelsystem um nur 5% reduziert.

Laut dem neusten Monitoring-Bericht ist die Menge an Lebensmitteln, die in Haushaltsabfallsäcken gefundenen wird, in den letzten zehn Jahren um etwa 12% gesunken.

Dennoch machen Haushalte immer noch den grössten Anteil der Umweltauswirkungen verschwendeter Lebensmittel aus, da die Lebensmittel die Emissionen aus den früheren Schritten mittragen.

Und die Abfallmenge in Schweizer Haushalten ist nach wie vor beträchtlich: Jede Schweizer Einwohnerin und jeder Schweizer Einwohner entsorgt jährlich essbare Lebensmittel im Wert von durchschnittlich etwa 600 Franken.

Ein Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) aus dem Jahr 2024 ergab, dass in der Schweiz pro Person durchschnittlich etwa 119 Kilogramm Lebensmittelabfälle in Haushalten anfallen, während der westeuropäische Durchschnitt bei rund 80 Kilogramm liegt.

Externer Inhalt

Ein Land, das verschwendet, weil es kann

Ein Grund für die übermässige Verschwendung liegt im Wohlstand. Schweizer Haushalte geben nur 7-9% ihres Einkommens für Lebensmittel aus. In Ländern, in denen Menschen mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, ist die Verschwendung viel geringer.

«Wenn Lebensmittel den Geldbeutel kaum belasten, neigen die Menschen dazu, mehr zu verschwenden», sagt Beretta.

Eine Möglichkeit, Verschwendung zu verhindern, besteht darin, weniger einzukaufen. Vor Weihnachten ergab eine Umfrage des Unternehmens «Too Good To Go»Externer Link, dass 41% der Menschen in der Schweiz rund um die Feiertage mehr Lebensmittel kaufen, als sie benötigen.

Eine weitere Möglichkeit, Abfall zu reduzieren, ist ein bewussterer Umgang mit verderblichen Lebensmitteln. Studien der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ergaben, dass etwa 20% der Lebensmittelverschwendung in Haushalten auf Missverständnisse hinsichtlich der Mindesthaltbarkeitsdaten auf Verpackungen zurückzuführen sind.

Diese Angaben sind keine Sicherheitswarnungen, sondern Qualitätsgarantien des Herstellers. Kund:innen sollten überprüfen, ob Lebensmittel nach Ablauf dieser Daten noch geniessbar sind, anstatt sofort anzunehmen, dass sie schlecht geworden sind.

«Das Verbrauchsdatum ist das Sicherheitsdatum», sagt Beretta. «Alles andere betrifft die Qualität. Sie können Ihren Sinnen vertrauen.»

Auch die Erwartungen der Konsument:innen bezüglich des Aussehens von Produkten verursachen Verschwendung. In der Schweiz haben sich viele Käufer:innen an nahezu makellos aussehende Produkte gewöhnt. Lebensmittel, die nicht mehr «richtig» aussehen, bleiben eher in den Regalen liegen und werden weggeworfen.

Schweizer Einwohner:innen werfen zu Hause pro Person etwa 119 Kilogramm essbare Lebensmittel weg. Kristian Foss Brandt

Einige Einzelhändler haben Massnahmen ergriffen, um ihre Abfallmengen zu begrenzen, indem sie kosmetische Standards lockerten, Fleisch vor dem Verbrauchsdatum einfroren und die Logistik verbesserten. Laut dem Bundesamt für Umwelt BAFU sind die Abfallmengen im Einzelhandel um etwa 20% gesunken.

Aber der Einzelhandel macht nur einen kleinen Anteil der gesamten Umweltauswirkungen von Lebensmittelverschwendung aus, während fast die Hälfte auf Haushalte zurückzuführen ist. Daher gleichen die Einsparungen in den Geschäften das Ausmass der Verschwendung aus Haushalten nicht aus.

Jahrelang konzentrierte sich die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung auf Bereiche, die leichter zu regulieren und zu messen waren. Um Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten zu verhindern, ist es laut Fürsprecher:innen wichtig, nicht nur zu verdeutlichen, wie Verschwendung passiert, sondern auch wo.

Mehr

Mehr Alles zum Thema «Wissenschaft» Schweizer Forschung im internationalen Kontext: Unser Newsletter bringt relevante Entwicklungen in kompakter Form. Bleiben Sie neugierig! Mehr Alles zum Thema «Wissenschaft»

«Eine der grössten Herausforderungen ist, dass Menschen dazu neigen, die Menge an Lebensmitteln, die sie in ihrem eigenen Haushalt verschwenden, zu unterschätzen», sagt Ladina Schröter, Leiterin der Haushaltsprogramme bei Foodwaste.ch, einer Organisation, die sich für die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in der Schweiz einsetzt. «Es ist oft einfacher, das Problem anderswo zu erkennen, als den eigenen Beitrag anzuerkennen.»

Anstatt allgemeine Sensibilisierungsbotschaften zu wiederholen, konzentriert sich Foodwaste.ch auf praktische Massnahmen, wie etwa die Unterstützung von Haushalten bei der Planung von Mahlzeiten, der korrekten Lagerung von Lebensmitteln und der richtigen Interpretation von Datumsangaben.

Die Organisation zielt darauf ab, wissenschaftliche Erkenntnisse in umsetzbare Massnahmen zu übersetzen. Die Forschung zeigt immer wieder Lücken zwischen den Absichten der Menschen und ihrem tatsächlichen Verhalten in Bezug auf Lebensmittelverschwendung. «Es gibt keine Patentlösung», sagt Schröter. «Lebensmittelverschwendung geschieht an vielen Stellen, und das bedeutet, wir brauchen viele kleine Veränderungen, wiederholt und verstärkt.»

In Zürich lebt eine einzigartige Baugenossenschaft Nachhaltigkeit vor. Lesen Sie mehr dazu in folgendem Artikel:

Mehr

Mehr Klimaanpassung Zürichs 2000-Watt-Experiment – wie es sich entlang der Planetaren Grenzen lebt Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In Zürich gibt es eine einzigartige Wohnungsgenossenschaft, die nachhaltiges Wohnen vorleben möchte. Doch Gewohnheiten zu ändern ist schwierig. Mehr Zürichs 2000-Watt-Experiment – wie es sich entlang der Planetaren Grenzen lebt

Erfahrungen aus anderen Ländern deuten darauf hin, dass diese Strategie langfristig funktionieren kann. Wo Lebensmittelverschwendung in Haushalten zurückgegangen ist, tendieren die Bemühungen dazu, langfristig fortgesetzt zu werden, anstatt als einmalige Kampagnen initiiert zu werden.

In den Niederlanden vereint eine jährliche nationale Aktionswoche Gemeinden, Einzelhändler, Schulen, Köchinnen und Köche unter dem gleichen Motto, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen.

Im Vereinigten Königreich kombinierte die langjährige Kampagne «Love Food, Hate Waste» öffentliche Finanzierung mit Haushaltsaudits sowie regelmässigen Messungen und zeigte Konsument:innen nicht nur, dass Verschwendung stattfindet, sondern wie sie zustande kommt.

Japan verankerte die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung im Gesetz und verlangt kommunale Messungen und öffentliche Beteiligung. Dänemark machte das Retten von Lebensmitteln zu einer gesellschaftlichen Norm, unterstützt durch Lebensmittel-Sharing-Netzwerke und Unternehmen wie «Too Good To Go».

Was diese Ansätze gemeinsam haben, ist nicht eine einzelne Politik oder Idee, sondern Beständigkeit. Investitionen werden fortgesetzt, Botschaften wiederholt und Anstrengungen ausgeweitet. Die Schweiz hat hingegen oft starke Initiativen gestartet, ohne sich auf nationaler Ebene dazu zu verpflichten.

Was ungelöst bleibt

Zurück bei der Abfallanlage in der Nähe von Freiburg. Auf die Frage, was ihr helfen würde, weniger Lebensmittel zu verschwenden, antwortet eine Frau, während sie ihre Säcke entlädt: «Ich denke, ich müsste öfter einkaufen gehen, aber jedes Mal kleinere Mengen kaufen.»

Es ist eine einfache Antwort, die vieles aus den Daten widerspiegelt: Entscheidungen in Haushalten, einschliesslich wie viel Menschen kaufen, lagern und planen, prägen die Abfallmenge im gesamten Lebensmittelsystem.

Die Schweiz hat noch Zeit, ihr Ziel für 2030 zu erreichen. Ob sie das tut, wird weniger von der Sensibilisierung abhängen als vielmehr davon, die Lebensmittelverschwendung in Haushalten systematisch anzugehen, durch nachhaltige Politik, Finanzierung und langfristiges Engagement anstatt einmaliger Kampagnen.

Warum Lebensmittelverschwendung Auswirkungen auf das Klima hat Im gesamten Lebensmittelsystem betragen die vermeidbaren Lebensmittelabfälle in der Schweiz etwa 310–330 kg pro Person und Jahr. Etwa 35% dieser Abfälle fallen in den Haushalten an. Im gesamten Lebensmittelsystem verursacht vermeidbare Lebensmittelverschwendung in der Schweiz schätzungsweise 500’000 bis 700’000 Tonnen CO2-Äquivalentemissionen pro Jahr. Laut BAFU macht Lebensmittelverschwendung rund 14% der Umweltbelastung des Schweizer Lebensmittelsystems aus. Lebensmittelabfälle in Haushalten sind besonders klimabelastend, da alle Emissionen aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Transport und Kühlung bereits entstanden sind. Die Verschwendung eines Kilogramms Fleisch verursacht 20- bis 30-mal mehr Treibhausgasemissionen als die Verschwendung eines Kilogramms Gemüse. Quellen: BAFU; ETH Zürich, UNEP

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Philipp Meier Lebensmittel-Verschwendung: Reichen Appelle oder braucht es Regulierungen? Weltweit landet ein Drittel aller Nahrungsmittel im Müll. Was können wir dagegen tun? Nehmen Sie an der Diskussion teil 3 Likes Diskussion anzeigen

Editiert von Gabe Bullard/sb, Übertragung aus dem Englischen mit der Hilfe von KI: Claire Micallef

Beliebte Artikel Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch