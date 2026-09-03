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Klinik Bethanien schliesst Geburtsabteilung

Die Privatklinik Bethanien in Zürich hat die Schliessung ihrer Geburtsabteilung per Ende 2026 angekündigt. Als Grund für den Schritt werden die stark gesunkenen Geburtenzahlen genannt, die eine medizinische Qualitätssicherung erschweren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der Geburten in der Klinik sank von 550 im Jahr 2020 auf 300 im vergangenen Jahr. Für das laufende Jahr rechnet die Klinik mit nur noch rund 260 Geburten, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das ist im Schnitt weniger als eine Geburt pro Tag.

Die stationäre Geburtshilfe wird per 31. Dezember 2026 eingestellt. Spontangeburten werden bis zum 15. Dezember betreut, geplante Kaiserschnitte sind bis zum 24. Dezember möglich.

Für die von der Schliessung betroffenen Mitarbeitenden zeichnen sich Anschlusslösungen ab. Die Mehrheit der rund zehn Hebammen habe die Möglichkeit, an das Spital Zollikerberg zu wechseln. Dasselbe gelte für Belegärzte und ihre Patientinnen.

Die sechs Pflegemitarbeitenden und zwei Lernenden aus der Geburtenabteilung werden innerhalb der Klinik weiterbeschäftigt. Die Direktion rechnet nicht mit Entlassungen.

Das Leistungsangebot im Bereich der Gynäkologie ist von der Schliessung nicht betroffen und wird unverändert weitergeführt.

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