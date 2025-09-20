The Swiss voice in the world since 1935
Klinikdirektor und Kaderarzt am Unispital verletzten Treuepflicht

Keystone-SDA

Der Klinikdirektor und ein Kaderarzt der Klinik für Urologie des Universitätsspitals Zürich (USZ) haben sich laut einer unabhängigen Untersuchung falsch verhalten und ihre Treuepflicht verletzt. Da kein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt, will das USZ das Vertrauen in sie wieder herstellen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret habe der Kaderarzt falsche Angaben für die Anmeldung zu einer Prüfung gemacht. Die Zahl der Operationen, die für die Prüfung erforderlich waren, habe er falsch deklariert. Das schrieb das USZ in einer Mitteilung, über welche die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag berichtete. Der Klinikdirektor habe die falsche Zahl durch seine Unterschrift bestätigt.

Für die externe Untersuchung seien verschiedene Unterlagen untersucht und über 20 Gespräche mit internen und externen Personen geführt worden. Der Bericht kam laut dem USZ zum Schluss, dass es sich um ein «isoliertes Fehlverhalten» gehandelt habe.

Die beiden Mediziner seien sich ihrem Fehler bewusst und hätten sich kooperativ an der Aufklärung beteiligt, schrieb das Spital. Die Überprüfung sei zudem zum Schluss gekommen, dass die beiden Mediziner fachlich einwandfreie Arbeit leisteten. Die Spitaldirektion habe personalrechtliche Massnahmen ergriffen und disziplinarische Vorgaben gemacht. Damit solle sichergestellt werden, dass sich ein solches Fehlverhalten nicht wiederhole.

