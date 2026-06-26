Klosterhalbinsel Wettingen soll Teil von Museum Aargau werden

Keystone-SDA

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Die Klosterhalbinsel in Wettingen AG soll dauerhaft ein Standort von Museum Aargau werden. Dies hat der Regierungsrat vorgeschlagen. Die Klosterhalbinsel etablierte sich laut Regierungsrat als lebendiger Kultur-, Vermittlungs- und Begegnungsort.

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(Keystone-SDA) Aufgrund der positiven Entwicklung in der Testphase beantragt der Regierungsrat die dauerhafte Weiterführung als Museumsstandort. Dies solle die kulturtouristische Attraktivität des Kantons Aargau weiter stärken, teilte der Regierungsrat am Freitag mit.

Für die langfristige Sicherung des Betriebs wird ein jährlich wiederkehrender Bruttoaufwand von rund 650’000 Franken veranschlagt. Dem gegenüber stehen erwartete jährliche Einnahmen von rund 100’000 Franken. Der Regierungsrat schickte die entsprechende Botschaft in die öffentliche Anhörung. Am Schluss entscheidet der Grosse Rat.

National geschütztes Baudenkmal

Die Klosteranlage in Wettingen gehört zu den bedeutendsten national geschützten Baudenkmälern des Aargaus und verfügt laut Regierungsrat über Potenzial für den Kulturtourismus. Die Klosteranlage befindet sich im Besitz des Kantons.

Seit der Saisoneröffnung im April 2022 läuft auf dem Areal ein vom Swisslos-Fonds finanziertes Pilotprojekt, das noch bis 2027 angesetzt ist. Unter dem Leitthema «Glaube, Macht, Wissen» vereint das museale Angebot die Geschichte des Ortes als Kloster und Bildungsstandort

Internationale Strahlkraft

Die Zwischenbilanz des Pilotprojekts fällt laut Regierungsrat durchwegs positiv aus. Besonders die Kombination aus historischer Authentizität und modernen, innovativen Formaten stosse beim Publikum auf grosses Interesse.

Die Qualität des Angebots sei auch international bemerkt worden und habe zu einer Nomination für den renommierten «European Museum of the Year Award» 2024 geführt. Zudem profitiere der Betrieb von einer Zusammenarbeit mit der Kantonsschule Wettingen, die einen grossen Teil der Anlage nutze.

Zum Museum Aargau gehören insgesamt zehn Standorte im Kanton. Dazu gehören unter anderem die Schlösser Lenzburg, Hallwyl und Wildegg sowie das Kloster Wettingen, das Vindonissa Museum und der Legionärspfad Vindonissa.