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KOF: Ölpreisschock bremst Wirtschaft stärker als erwartet

Keystone-SDA

Das KOF Institut senkt die Prognosen für die Schweizer Wirtschaft. Schuld daran ist der hohe Ölpreis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die KOF-Ökonomen erwarten im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent, wie sie am Mittwoch verkündeten. Bislang hatten sie mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet. Und auch für 2027 sind die Auguren pessimistischer und senken die Prognose auf 1,5 von 1,7 Prozent (BIP real, ohne internationale Sportereignisse).

Zum Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt wächst die Schweizer Wirtschaft pro Jahr mit 1,8 Prozent. Ein überdurchschnittlicher Wert wurde allerdings letztmals im Jahr 2022 gesehen.

Aktuell ist der hohe Ölpreis schuld am langsamen Wachstum, wie das KOF Institut schreibt. Der Iran-Krieg und die daraus resultierenden höheren Erdölpreise belasteten die wirtschaftlichen Aussichten stärker als in der letzten Prognose unterstellt, heisst es im Communiqué.

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