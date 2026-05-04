Kollision bedingt Sperrung des A5-Birchitunnels bei Solothurn

Keystone-SDA

Nach der Kollision zweier Autos ist der Birchitunnel auf der Autobahn A5 bei Solothurn am Sonntag für rund drei Stunden gesperrt gewesen. Die beiden Autolenker wurden beim Unfall leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall in Fahrtrichtung Grenchen SO ereignete sich um 14.55 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Bei einem Fahrstreifenwechsel sei es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen.

Dabei seien beide am Unfall beteiligten Autos in die Tunnelwand geprallt. Ein Auto habe sich überschlagen. Ein Abschleppunternehmen lud die schrottreifen Autos laut Polizeiangaben auf und brachte diese weg.

Auch an der Tunnelwand sei Schaden entstanden. Mitarbeiter der Firma Nationalstrassen Nordwestschweiz (NSNW) hätten die auf einer Länge von 150 Metern verteilten Trümmerteile entfernt und die Fahrspuren danach gereinigt. Aufgrund dieses Ereignisses sei der Birchitunnel bis kurz vor 18.00 Uhr gesperrt gewesen.