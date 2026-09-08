Kommunale Initiative in Ebikon zum Erhalt von Wohnraum eingereicht

Keystone-SDA

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Der Mieterinnen- und Mieterverband Luzern sowie die Grünen und die SP Ebikon haben die kommunale "Wohnitiative Äbike" eingereicht. 405 Personen forderten mit ihrer Unterschrift, Ebikon dem kantonalen Gesetz zur Erhaltung von Wohnraum zu unterstellen.

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(Keystone-SDA) Einer «baldigen Behandlung» der Vorlage im Einwohnerrat stehe nichts mehr im Wege, schrieben die Initiantinnen und Initianten am Dienstag in einer Mitteilung. In Ebikon gebe es immer weniger zahlbare Wohnungen und eine grosse Nachfrage.

Mit der Unterstellung der Gemeinde unter das kantonale Gesetz zur Erhaltung von Wohnraum soll sich dies ändern. Damit würden Umbauten speziell bewilligungspflichtig, sofern der Mietzins wesentlich erhöht wird. So soll preisgünstiger Wohnraum bestehen bleiben. Die beteiligten Parteien und der Verband wollen damit «Rendite-Sanierungen» verhindern, wie sie schreiben.

Die Lancierung des Anliegens gaben die Initiantinnen und Initianten im Juli bekannt. In der Stadt Luzern hatten sie dasselbe Anliegen bereits im Juni eingereicht.