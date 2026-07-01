Konsumraum in Chur GR wird von gut 90 Personen genutzt

Keystone-SDA

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Die Kontakt- und Anlaufstelle für begleiteten Konsum ist seit rund drei Monaten in Betrieb. Eine erste Zwischenbilanz der Verantwortlichen zeigt: Er wird von etwa 90 Personen genutzt. Pro Tag kommt es zu rund 100 Konsumationen.

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(Keystone-SDA) Der Konsumraum ist seit dem 1. April geöffnet. Durchschnittlich konsumieren pro Tag rund 30 Personen in den Räumlichkeiten in Chur. Über 90 Personen haben sich für die Konsumation registriert. Dieser Wert übertrifft die Erwartungen, wie die Betreiberin, die Überlebenshilfe Graubünden, in einer Mitteilung festhält.

Gemäss der Stadtpolizei Chur haben sich rund um den Konsumraum keine neuen Brennpunkte gebildet. Insbesondere bei schönem Wetter konsumieren aber weiterhin suchtkranke Personen im öffentlichen Raum – vor allem im Bereich des Churer Stadtparks, der vor der Eröffnung des Konsumraums auch eine Sogwirkung über den Kanton hinaus entfaltete. «Diese Entwicklungen entsprechen den Erfahrungen aus vergleichbaren Angeboten», heisst es in der Mitteilung.