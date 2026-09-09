Kontrolleure finden Darmbakterien in Toggenburger Restaurant

Keystone-SDA

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Kantonale Inspektoren haben bei Lebensmittelkontrollen im vergangenen Jahr in einem Restaurant im Toggenburg Darmbakterien festgestellt. Die Staatsanwaltschaft verhängte gegen den Wirt wegen zahlreicher weiterer Mängel in seinem Betrieb eine Busse von 2000 Franken.

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(Keystone-SDA) In Proben von vorgekochten Lebensmitteln wie Spätzli, Reis oder Spaghetti wurden die Richtwerte für Enterobacteriaceen überschritten. Das ist einem Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft zu entnehmen.

Diese Bakterien kommen sowohl in der Umwelt als auch im Darm von Menschen und Tieren vor. Einige davon können Durchfallerkrankungen auslösen.

Zudem lagen die Werte weiterer Erreger über den Richtwerten: aerobe, mesophile Keime, koagulasepositive Staphylokokken und Bacillus cereus, heisst es im Strafbefehl weiter.

Die Kontrolleure wiesen ausserdem auf «den desolaten Zustand der Infrastruktur» des Restaurants hin. So gab es mehrere Beanstandungen in der Küche, bei den Kühleinrichtungen und den Lagerräumen.

Die Mängel seien aufgrund mehrere vorgängiger Proben und Inspektionen bekannt gewesen. Der Betriebsleiter habe jedoch zumindest in Kauf genommen, die Hygienevorschriften zu missachten und den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes nicht zu genügen. Nebst der Busse muss er Gebühren der Staatsanwaltschaft und der Polizei von 350 Franken bezahlen.