Kranführer bei Unfall in Stallikon ZH schwer verletzt

Keystone-SDA

Am Donnerstagmorgen ist in Stallikon ZH bei einem Kranunfall ein Kranführer schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall aus der Kabine seines Pneukrans geschleudert. Zudem entstand hoher Sachschaden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Pneukran stürzte am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr aus noch unbekannten Gründen um, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Zu dem Unfall kam es, als Spezialfirmen an einer Strassenbaustelle einen Turmdrehkran demontierten. Der sechsachsige Pneukran wurde dabei aufgestellt und ragte in die Höhe.

Der schwer verletzte Kranführer wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Kollegen betreut. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht.

Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich mehr als eine Million Franken betragen. Die Bergung des verunfallten Pneukrans wird voraussichtlich mehrere Tage dauern.