Kreuzweg des Bieler Künstlers Manuel Dürr im Petersdom eingeweiht

Keystone-SDA

Im Petersdom in der Vatikanstadt ist am Freitag ein neuer Kreuzweg eingeweiht worden, gestaltet vom Bieler Künstler Manuel Andreas Dürr. Eine Kommission wählte seine Kunst aus mehr als 1000 Bewerbungen aus 80 Ländern aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kreuzweg – ein Bilderzyklus mit 14 Stationen – entstand zum 400. Jahrestag der Weihe der Basilika. Zur Realisierung hatte die für den Petersdom zuständige Fabbrica di San Pietro einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, den Dürr für sich entschied. Seine Ölgemälde sind nun jeweils während der Fastenzeit ausgestellt.

Manuel Andreas Dürr, geboren 1989, ist freischaffender Künstler aus Biel. Sein Handwerk lernte er unter anderem in Florenz. Ausserdem hat er Kunstgeschichte, Philosophie und Slawistik in Bern und Freiburg studiert.