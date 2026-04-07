Langenthal bereitet sich auf Phase ohne Stapi vor

Keystone-SDA

Der Gemeinderat von Langenthal hat die organisatorischen Zuständigkeiten für die Übergangsphase ab 1. Juni geregelt. Damit soll die kontinuierliche Führung der Geschäfte bis zur Neubesetzung des Stadtpräsidiums sichergestellt werden.

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(Keystone-SDA) Stadtpräsident Reto Müller (SP) tritt per 31. Mai ab; er ist in den Berner Regierungsrat gewählt worden. Wie der Gemeinderat am Dienstag mitteilte, wird das Gremium gemäss den geltenden Bestimmungen erst nach der Wahl von Müllers Nachfolgerin oder Nachfolger wieder ergänzt.

Bis dahin übernimmt Vizestadtpräsident Michael Schär (FDP) das Ressort Präsidiales sowie die Bereiche regionale Zusammenarbeit, Stadtmarketing und Tourismus.

Das Ressort Bau- und Planungswesen inklusive des Kommissionsvorsitzes wird neu von Patrick Freudiger (SVP) geführt. Alle übrigen Mitglieder des Gemeinderats behalten ihre bisherigen Ressorts unverändert.