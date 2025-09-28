The Swiss voice in the world since 1935
Latour ist nach 53 Jahren Ehe noch wie frisch verliebt

Keystone-SDA

Nach 53 Jahren Ehe macht Kulttrainer Hanspeter Latour seiner Frau noch täglich eine Liebeserklärung. "Ich will noch heute keine andere", sagt er in einem Interview mit der "SonntagsZeitung".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das sage er ihr jeden Tag. Seine Frau sei bei den Liebesbekundungen etwas zurückhaltender. «Das stört mich manchmal ein wenig, aber das ist halt so», sagt der 78-Jährige.

Mit seiner Frau Thilde Latour war er schon als 19-Jähriger zusammen. Damals machte er ein Welschlandjahr und wechselte als Goalie vom FC Thun nach Le Locle. «Wenn mich Thilde am Wochenende besuchte, musste ich sie verstecken.» Vor einem Spiel sollte man «pfuse, nicht schmuse», sagt er.

Das damals gelernte Französisch hat er mittlerweile grösstenteils vergessen. Seine Frau aber ist noch immer an seiner Seite. «Ohne sie wäre das alles nicht gegangen», sagt Latour rückblickend.

Ferien habe er jeweils über Neujahr fünf Tage am Stück gehabt. Diese Tage waren für die Familie reserviert. «Am liebsten ging ich nach London, dort konntest du noch einen Match schauen», sagt er.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
