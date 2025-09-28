Latour ist nach 53 Jahren Ehe noch wie frisch verliebt
Nach 53 Jahren Ehe macht Kulttrainer Hanspeter Latour seiner Frau noch täglich eine Liebeserklärung. "Ich will noch heute keine andere", sagt er in einem Interview mit der "SonntagsZeitung".
(Keystone-SDA) Das sage er ihr jeden Tag. Seine Frau sei bei den Liebesbekundungen etwas zurückhaltender. «Das stört mich manchmal ein wenig, aber das ist halt so», sagt der 78-Jährige.
Mit seiner Frau Thilde Latour war er schon als 19-Jähriger zusammen. Damals machte er ein Welschlandjahr und wechselte als Goalie vom FC Thun nach Le Locle. «Wenn mich Thilde am Wochenende besuchte, musste ich sie verstecken.» Vor einem Spiel sollte man «pfuse, nicht schmuse», sagt er.
Das damals gelernte Französisch hat er mittlerweile grösstenteils vergessen. Seine Frau aber ist noch immer an seiner Seite. «Ohne sie wäre das alles nicht gegangen», sagt Latour rückblickend.
Ferien habe er jeweils über Neujahr fünf Tage am Stück gehabt. Diese Tage waren für die Familie reserviert. «Am liebsten ging ich nach London, dort konntest du noch einen Match schauen», sagt er.