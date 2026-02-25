Lauter Knall und Explosion bei Illnau-Effretikon gemeldet

Keystone-SDA

Bei Illnau-Effretikon soll sich am Mittwochmittag eine Explosion ereignet haben. Ein lauter Knall war bis in den Norden Zürichs zu hören, wie Anwohner gegenüber Keystone-SDA berichteten. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte einen Einsatz in der Region.

(Keystone-SDA) Der Vorfall habe sich beim Weiler Luckhausen ereignet, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Einsatzkräfte klärten nun alles weitere ab. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, sagte der Sprecher.

Aus der Region seien aber bereits diverse Sachschäden gemeldet worden. Gegenüber 20 Minuten und Blick berichteten Leser etwa, dass Scheiben barsten und von einer riesigen Rauchsäule.