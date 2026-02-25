Lauter Knall und Explosion in Illnau-Effretikon ZH gemeldet

Keystone-SDA

Eine Explosion hat sich offenbar am Mittwochmittag beim zürcherischen Illnau-Effretikon ereignet. Ein lauter Knall sei bis in den Norden der Stadt Zürich zu hören gewesen, sagten Anwohner gegenüber Keystone-SDA.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Zürich bestätigte einen Einsatz in der Region. Der Vorfall sei beim Weiler Luckhausen passiert, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Wie die Kantonspolizei weiter bestätigte, ereignete sich der Knall auf dem Gelände der Versuchs- und Testanlage Tätsch.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, so der Sprecher. Aus der Region seien aber bereits diverse Sachschäden gemeldet worden. Gegenüber «20 Minuten» und «Blick» berichteten Leser etwa, dass Scheiben geborsten seien, Dächer eingedrückt wurden und eine riesige Rauchsäule aufgestiegen sei.