Visum für die Schweiz: Einreisebestimmungen und Aufenthaltsregelungen

Willkommen – vorausgesetzt man hat die richtigen Papiere dabei. Keystone

Wer braucht ein Visum für die Einreise in die Schweiz, und wie lange kann ein Tourist oder eine Touristin maximal im Land bleiben? Dies und mehr erfahren Sie hier.

4 Minuten

Ist bei der Einreise in die Schweiz ein Visum nötig? Je nach Herkunft gelten unterschiedliche RegelungenExterner Link.

Staatsangehörige von Ländern der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandels-Assoziation (EFTA), von den Staaten im Schengen-Raum, Israel, den USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Singapur brauchen für die Einreise und einen Aufenthalt von 90 Tagen in der Schweiz kein Visum. Ein von der Schweiz anerkanntes Identitätspapier (Reisepass oder amtliche Identitätskarte) genügt.

Die meisten Staatsangehörigen aus den übrigen Ländern brauchen zur Einreise in die Schweiz und den Schengen-Raum in der Regel ein Visum.

Eine Liste mit detaillierten Angaben über Visumsvorgaben für sämtliche StaatenExterner Link finden Sie beim Bundesamt für Migration.

Visum für die Schweiz für Bürger:innen aus EU-/EFTA-Staaten

Staatsangehörige von Ländern der Europäischen Union (EU), der Europäischen Freihandels-Assoziation (EFTA) und dem Schengen-Raum brauchen für die Einreise und einen Aufenthalt von mehr als 90 Tagen in der Schweiz kein Visum, müssen aber eine Aufenthaltsbewilligung beantragenExterner Link.

In der Regel muss die Aufenthaltsbewilligung vor der Einreise in die Schweiz im Heimatstaat beantragt werden. EU-Staatsangehörige können heute aufgrund des Personenfreizügigkeits-Abkommens zwischen der Schweiz und der EU eine Aufenthaltsbewilligung auch erst beantragen, wenn sie in der Schweiz sind.

Ein Reisepass reicht beispielsweise für EU-Bürger:innen für die Einreise und einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen in der Schweiz. Keystone / Christian Beutler

Für die Einreise braucht es ein von der Schweiz anerkanntes Identitätspapier, einen Reisepass oder eine amtliche Identitätskarte aus einem EU- oder EFTA-Staat. Weitere InformationenExterner Link finden Sie beim Staatssekretariat für Migration.

Ausländerinnen und Ausländer, welche die Schweiz nach einem Aufenthalt von mehr als 90 Tagen wieder verlassen, müssen sich bei den lokalen Behörden abmelden und ihre Aufenthaltsbewilligung wieder abgeben.

Ich komme aus einem Nicht-EU-/EFTA-Staat

Die Schweiz hat mit etwa 40 Staaten, darunter den USA, Australien, Neuseeland, Israel und Singapur, Visumbefreiungsabkommen (so genannte Short Stay Visa Waiver).

Diese Abkommen regeln die gegenseitige Befreiung von der Visumpflicht für Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit von bis zu drei Monaten innerhalb eines Halbjahres.

Die meisten Staatsangehörigen aus den übrigen Ländern brauchen ein Visum, um in die Schweiz einreisen zu können.

Gibt es Zweifel an der Finanzkraft eines Antragstellers, können die Schweizer Behörden von diesem verlangen, dass eine Drittperson für ihn eine Garantie in Höhe von 30’000 Franken unterzeichnet, um allfällig entstehende Kosten zu decken.

Lesen Sie hier, über welche finanziellen Mittel man verfügen muss, wenn man in die Schweiz einreisen will:

Falls ein:e Antragsteller:in eine:n Sponsor:in braucht, erhält diese Person die nötigen Formulare und Instruktionen von der zuständigen Schweizer Vertretung im Ausland.

Auf der Website des Bundesamts für Migration finden Sie zudem Visumsantragsformulare in verschiedenen SprachenExterner Link und eine Übersicht über häufig gestellte Fragen zum Thema EinreiseExterner Link.

Hier finden Sie die Liste der Schweizer Vertretungen (Botschaften und Konsulate) im AuslandExterner Link des Schweizer Aussenministeriums.