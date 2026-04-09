Leicht weniger Verkehrsunfälle im Kanton Basel-Stadt im Jahr 2025

Keystone-SDA

Mit 500 im Jahr 2025 registrierten Verkehrsunfällen ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr im Kanton Basel-Stadt um sieben Prozent gesunken. Auch die Zahl der Verletzten sank mit 234 um elf Prozent, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Jahr 2024 waren es noch 535 Unfälle mit insgesamt 360 Verletzen, wie aus der damaligen Statistik der Polizei hervorgeht. Die Anzahl der Verkehrstoten blieb gleich: Laut der Polizei starben im vergangenen Jahr erneut fünf Menschen im Strassenverkehr.

Die Anzahl der Unfälle mit Velos ging von 86 auf 73 um 15 Prozent zurück, wobei zwei Personen ums Leben kamen, wie die Zahlen der Polizei zeigen. Die Anzahl der Unfälle mit Fussgängerinnen und Fussgängern sei von 54 auf 45 um 17 Prozent gesunken, wobei drei Personen tödlich verletzt worden seien.

Während die Anzahl Unfälle mit E-Bikes mit 51 gleich blieb, gingen die Unfälle mit E-Trottinetts auf 14 (minus 18 Prozent) und mit Motorrädern auf 53 (ebenfalls minus 18 Prozent) zurück, wie es heisst.

Das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden bleibt die häufigste Unfallursache, wie die Polizei betont. Darunter fielen unter anderem die Missachtung des Vortritts, Alkohol am Steuer sowie ungenügender Abstand. Bei Unfällen beim Fahrstreifenwechsel aufgrund mangelnder Rücksichtnahme sei eine Zunahme zu verzeichnen.