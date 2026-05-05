Lena Berger neue Chefredaktorin der «Luzerner Zeitung»

Keystone-SDA

Die Luzernerin Lena Berger übernimmt am 1. Oktober die Chefredaktion der "Luzerner Zeitung". Sie tritt die Nachfolge von Christian Peter Meier an, der in Pension geht.

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(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat von CH Media hat Berger zur Chefredaktorin der «Luzerner Zeitung» und ihrer Regionalausgaben ernannt, wie das Medienhaus am Dienstag mitteilte. Sie wird somit direkt für die «Luzerner Zeitung» verantwortlich sein und führt zudem die Redaktionsleitenden der «Zuger Zeitung», «Nidwaldner Zeitung», «Obwaldner Zeitung» und «Urner Zeitung».

Derzeit ist sie als Online-Blattmacherin und stellvertretende Chefredaktorin beim Magazin «Beobachter» tätig, das zu Ringier gehört.

Berger arbeitet seit 2007 als Journalistin und berichtet insbesondere über Justizthemen. Sie war auch schon Teil der Redaktion der «Luzerner Zeitung», bevor sie 2019 zum Online-Magazin «Zentralplus» wechselte. Sie wohnt in Luzern.

Christian Peter Meier hatte die Chefredaktion seit Ende 2023 inne. Er arbeitete seit den späten 1980er-Jahren für die heutigen Zeitungen von CH Media in Zug und Luzern.