Lenker bei Selbstunfall auf A3-Ausfahrt mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am späten Mittwochabend bei einem Selbstunfall auf der A3 bei der Ausfahrt Wädenswil mittelschwer verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 23.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 25-jährige Lenker sei auf der A3 in Richtung Zürich unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen über den rechten Fahrbahnrand hinauskam und gegen ein in der Kurve platziertes Betonelement prallte. Das Auto hob laut Polizei daraufhin ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend am Rand der Einfahrt zum Stillstand. Der Fahrer sei nach der Erstversorgung ins Spital gebracht worden.

Wegen des Unfalls sei die Einfahrt zur A3 Richtung Zürich bis etwa 3 Uhr morgens gesperrt gewesen.