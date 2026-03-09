Lenker kollidiert heftig mit A3-Mittelleitplanke in Rheinfelden AG

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn A3 bei Rheinfelden AG am Sonntagmorgen heftig mit der Mittelleitplanke kollidiert. Der Lenker blieb unverletzt. Die Trümmerteile verteilten sich auf beiden Fahrrichtungen.

(Keystone-SDA) Zum Selbstunfall kam es kurz nach 08.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Der Autolenker sei mutmasslich wegen Übermüdung und unter Einfluss von Alkohol zuerst mit der Randleitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidiert.

Durch die Kollision schleuderte es das Fahrzeug quer über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Danach sei es zu einer heftigen Kollision gekommen. Das Fahrzeug habe sich mehrfach gedreht, bevor es quer zur Fahrbahn zum Stillstand gekommen sei.

Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis auf der Stelle ab und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Neben den Polizeikräften waren mehrere Mitarbeitende der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) mit der Instandstellung der Mittelleitplanke beschäftigt. Die aufwendigen Bergungs- und Reparaturarbeiten führten dazu, dass die beiden Überholspuren bis kurz vor 14.00 Uhr für den Verkehr gesperrt blieben.